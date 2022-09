Ninja Theory utilizza l'IA al posto dei doppiatori? Risponde lo studio

Lo studio britannico Ninja Theory ha smentito le voci secondo cui sta utilizzando la tecnologia AI per sostituire i doppiatori nei suoi giochi.

Ninja Theory è stata nominata da GLHF come una delle società che utilizzano i servizi di Altered AI, una società che aiuta a creare "performance vocali professionali e coinvolgenti" attraverso l'intelligenza artificiale, anziché avvalersi di doppiatori professionisti.

Tuttavia, lo studio ha spiegato che questa tecnologia viene utilizzata solo internamente come "contenuto temporaneo" durante lo sviluppo. Quando è stato chiesto direttamente su Twitter "state seriamente considerando di sostituire i doppiatori umani con l'IA?", la risposta è stata un sonoro "no".

"No. Per chiarire, utilizziamo questa tecnologia di intelligenza artificiale come contenuto temporaneo solo per aiutarci a capire cose come i tempi all'inizio dello sviluppo. Poi collaboriamo con attori reali, le cui interpretazioni sono al centro del dare vita alle nostre storie".

No. For clarity, we use this AI tech for placeholder content only to help us understand things like timing and placement in early phases of development. We then collaborate with real actors whose performances are at the heart of bringing our stories to life. https://t.co/Nz9F1NXOGD