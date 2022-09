Nintendo annuncia un importante cambiamento per Switch, 3DS e Wii U (e c'entrano Facebook e Twitter)

Stanno per arrivare importanti cambiamenti per quanto riguarda le console Nintendo, in particolare Switch ma anche console precedenti come Nintendo Wii U e 3DS.

Sebbene la maggior parte dei giocatori abbia probabilmente un account MyNintendo via e-mail, fino ad ora c'è stata la possibilità di accedere con un account Twitter o Facebook. In questo modo non è necessario creare l'account con una email. Sfortunatamente questa opzione scomparirà tra circa un mese. Nintendo lo ha confermato attraverso il suo sito ufficiale e attraverso due post su Twitter e Facebook.

A partire dal 25 ottobre non sarà più possibile accedere con il proprio account Twitter/Facebook su Nintendo Switch, né sarà possibile collegare account tra i due ecosistemi. Fortunatamente, l'opzione per accedere con un account Google o Apple rimarrà.

Dal 25/10/2022 non sarà più possibile eseguire l'accesso all'account Nintendo usando un account Facebook o Twitter. Ci scusiamo per l'inconveniente.



Maggiori informazioni su come eseguire l'accesso dal 25/10/2022: https://t.co/3RmuSo4gEN — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 20, 2022

Come si legge sul sito, a partire dal 25 ottobre 2022 non sarà più possibile collegare un account Facebook o Twitter a un account Nintendo e inoltre:

Non sarà più possibile creare un nuovo account Nintendo tramite un account Facebook o Twitter.

Sarà ancora possibile effettuare l'accesso o creare un nuovo account Nintendo tramite un account Google o Apple.

Inoltre, non sarà più possibile prendere parte a missioni per guadagnare punti My Nintendo collegando il vostro account Nintendo a un account Facebook o Twitter.

La rimozione dell'opzione potrebbe subire un ritardo per cause tecniche.

Fonte: Nintendo