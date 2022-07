Nonostante la sua "nuova visione", Skull and Bones assomiglia molto a quello di cinque anni fa

Probabilmente non c'è bisogno di ricordare che Skull and Bones ci ha messo davvero tanto ad arrivare. Annunciato nel 2017 come una sorta di spin-off autonomo di Assassin's Creed Black Flag, doveva offrire una svolta multigiocatore online, incentrata sui combattimenti e principalmente sull'amata navigazione dei mari vista nel gioco, in cui i giocatori dovevano lottare per diventare il più famigerato bucaniere dell'Età d'Oro della Pirateria.

Cinque anni e molti, moltissimi rinvii dopo, Skull and Bones è in procinto di uscire, con una data di lancio fissata per l'8 novembre su Xbox, PlayStation e PC. Come sono cambiate le cose in tutto questo tempo? Onestamente, dopo aver visto in azione una versione prossima all'uscita durante una recente anteprima per la stampa, è difficile dirlo.

Nonostante a un certo punto Ubisoft abbia insistito sul fatto che lo sviluppo fosse stato riavviato per accogliere una "nuova visione", in quanto "sognava qualcosa di più grande" per il progetto, Skull and Bones del 2022 assomiglia moltissimo allo Skull and Bones presentato nel 2017: offre, proprio come previsto in origine, un multiplayer online incentrato sul combattimento, costruito sul nucleo piratesco di Black Flag, anche se ora con un'enfasi apparentemente maggiore sul PvE. Il che non è un male, ovviamente. La navigazione in mare di Black Flag era estremamente piacevole e una versione più ricca di questo aspetto, anche a cinque anni di distanza, ha un grande fascino, soprattutto se siete amanti del combattimento cappa e spada come noi.

Skull and Bones - Worldwide Gameplay Reveal.

C'è, naturalmente, una complicazione per la conquista della supremazia nel mondo piratesco nel 2022 da parte di Skull and Bones: Sea of Thieves. A differenza di Skull and Bones, il titolo di Rare è stato effettivamente lanciato nel 2018 e ha ora un vantaggio di quasi cinque anni, offrendo un'ondata di avventure piratesche in costante espansione. Quindi, visto l'ottimo lavoro svolto da Rare, c'è ancora spazio per Skull and Bones?

L'impressione immediata, basata sull'ultima presentazione di Ubisoft, sembrerebbe essere un sì, con Skull and Bones che sembra inserirsi comodamente nella sua particolare nicchia. Certamente, Skull and Bones va controcorrente rispetto al sandbox piratesco di Rare in molti modi, tra cui il suo "approccio più cupo e grintoso" alla pirateria, la sua progressione verticale più tradizionale, il suo PvP opt-in e il suo focus sui combattimenti in mare, nonostante si svolga su una mappa di mare aperto punteggiata di terre emerse.

Non aspettatevi di dover dissotterrare tesori sepolti o di saccheggiare tombe scomparse da tempo in Skull and Bones: le escursioni via terra sono limitate a isole specifiche dove, funzionando come una sorta di base operativa e punto di respawn, potrete acquistare rifornimenti (kit per la riparazione della nave, munizioni e cibo per mantenere alto il morale dell'equipaggio e scongiurare l'ammutinamento), selezionare missioni e prepararvi per la prossima avventura in alto mare. Anche la ricerca di risorse per il crafting (estrazione di minerali, abbattimento di alberi, scuoiamento di animali selvatici) avviene apparentemente mentre si è in barca, interagendo con i nodi di risorse che si trovano comodamente al largo delle coste delle isole.

Ecco come appariva Skull and Bones nel 2017.

Skull and Bones promette un viaggio che porterà i giocatori dalle umili origini di sopravvissuti a un naufragio su un'isola sconosciuta al flagello dei mari fino ad arrivare al comando di un'intera flotta tra le onde dell'oceano. Un viaggio che, per come è stato presentato, sembra seguire un ciclo piuttosto lineare: si stabilisce una base, si sceglie una missione (altre sono promesse dopo il lancio, nel classico stile dei Game as a Service), si prepara la nave, quindi si esce in mare per un po' di combattimento, prima di tornare, idealmente carichi di tesori, per poi ricominciare.

Ogni missione portata a termine con successo aumenta la vostra notorietà (il parametro di progressione di Skull and Bones), che a sua volta si traduce in lavori più impegnativi da parte degli NPC e nell'accesso a nuovi progetti per il crafting. Con il proseguire del gioco, sbloccherete nuovi tipi di nave (dall'umile dhow ai brigantini e oltre, con specializzazioni che includono navi da carico e da navigazione) e un arsenale in costante espansione, che include cannoni, fuoco greco e mortai esplosivi. Ci sono anche diversi tipi di armature e persino sacche di carico per un bottino maggiore, che possono essere combinate e abbinate per adattarsi meglio al compito da svolgere.

Per illustrare il ciclo di missioni di base di Skull and Bones, Ubisoft ha mostrato una breve missione durante l'evento di anteprima, in cui ai giocatori viene chiesto di rubare barili di petrolio da un'isola vicina. Una volta completati i preparativi (cioè, selezionate le navi e i carichi, le provviste sono a bordo e gli amici sono invitati a giocare in cooperativa, se lo si desidera), è il momento di prendere il largo. A questo punto, la telecamera passa dalla terza persona a una prospettiva (e di fatto a un'atmosfera generale) che dovrebbe essere immediatamente riconoscibile per chiunque abbia giocato le parti di Black Flag dedicate all'oceano.

Il combattimento caotico di Skull and Bones è certamente affascinante ma appare anche un po' grezzo in azione.

Dopo aver impostato un waypoint di destinazione, ci si ritrova a guardare il ponte con i compagni di equipaggio indaffarati, passando di tanto in tanto alla visuale a volo d'uccello per una migliore visione dell'orizzonte. E mentre ci si dirige verso la destinazione, c'è almeno la promessa di attività secondarie: i giocatori possono usare il loro cannocchiale per individuare le rotte commerciali (magari individuando navi mercantili cariche accompagnate da una flotta di potenti scorta) o perdersi in violente tempeste e mostruose onde anomale. E, naturalmente, si imbatteranno in altri vascelli, sia passivi che ostili, che potranno essere lasciati in pace o ingaggiati in battaglia per rubare il loro sudato bottino. Ubisoft fa notare, tra l'altro, che affrontare navi molto più piccole di voi vi farà guadagnare solo una piccola quantità di notorietà in caso di vittoria e vi costerà caro in caso di sconfitta (questo, presumibilmente, ha anche lo scopo di portare un certo equilibrio tra equipaggi meglio equipaggiati e meno equipaggiati nel PvP).

In questo caso, però, la destinazione è una piccola città portuale situata ai margini di un'isola. I combattimenti iniziano quasi subito dopo l'arrivo, con le torri di difesa sulla costa che vi sommergono di cannonate, mentre le navi dell'IA si muovono per affiancarvi da entrambi i lati, con ulteriori rinforzi che vengono chiamati lungo il percorso. C'è una barra del bottino che si riempie lentamente nel corso del tempo, man mano che si riesce a resistere all'assalto (e che ricompensa con tesori migliori alla fine della missione), con un po' di tregua sotto forma di relitti spiaggiati che possono essere rapidamente saccheggiati per ottenere cibo d'emergenza, kit di riparazione e persino merci che possono essere rivendute al ritorno alla base.

È tutto adeguatamente spavaldo, naturalmente, con il caos della battaglia trasmesso con abbondanti spacconate cinematografiche ma è anche indubbiamente una forma di combattimento navale più tradizionale e più standardizzata rispetto all'approccio più sciolto e organico adottato da Sea of Thieves. Nel gioco di Ubisoft c'è un'interfaccia utente piuttosto importante: barre della salute, frecce d'attacco direzionali, indicatori dell'area d'effetto. I punti deboli dei nemici, dal canto loro, sono evidenziati in rosso, mentre un indicatore di confine giallo indica la distanza che si può percorrere prima di interrompere uno scontro.

Nonostante le numerose isole della mappa, le escursioni via terra sono limitate a specifici avamposti.

Non è particolarmente elegante ma, tutto sommato, diremmo che Skull and Bones sembra buono, persino divertente, ed è incoraggiante che abbia trovato la sua particolare nicchia piratesca da occupare. Ma per un gioco che arriva con cinque anni di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, è difficile ignorare quanto sia limitata la portata e l'ambizione del gioco, nonostante le precedenti promesse di Ubisoft di "qualcosa di più grande". Con un obiettivo così ristretto, quindi, tutto dipende dalla qualità dei suoi combattimenti e, senza un po' di tempo a disposizione, è impossibile dire quanto sarà un successo. Quindi la domanda rimane: Skull and Bones sarà abbastanza forte da resistere alla prova del tempo? Avremo finalmente una risposta questo novembre.