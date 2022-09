NVIDIA GeForce RTX 4090 e RTX 4080 più costose in Europa con un aumento del 22% rispetto ai prezzi USA

In occasione della sua conferenza al GTC 2022, NVIDIA ha condiviso informazioni sulla sua nuova RTX 4090, la scheda grafica più potente sul mercato. Questa promette prestazioni da 2 a 4 volte superiori a quelle dell'RTX 3090 Ti, ed è quindi normale vedere il prezzo della scheda salire alle stelle. Questa si posiziona a 1.599 dollari per la versione Founders Edition, ma fortunatamente non è l'unica scheda presentata da NVIDIA.

Sono state annunciate due versioni della GPU RTX 4080, che sono da due a quattro volte più veloci dell'RTX 3080 Ti. L'RTX 4080 viene offerta con una versione con 12 GB di VRAM GDDR6X a partire da $ 899, e in un'altra versione più veloce con 16 GB di VRAM e più CUDA Core a partire da $ 1.199. Questi prezzi purtroppo riguardano solo gli Stati Uniti, ma a quanto pare in Europa le schede grafiche costeranno molto di più.

Andreas Schilling di Hardwarelux, attraverso il suo account Twitter ha mostrato come i prezzi europei abbiano ricevuto un incremento del 22% rispetto agli USA. Il costo delle GPU in Europa sarà quindi di:

GeForce RTX 4090: 1.949 Euro

GeForce RTX 4080 16 GB: 1.469 Euro

GeForce RTX 4080 12 GB: 1.099 Euro

Prices in Germany:



- GeForce RTX 4090: 1.949 Euro

- GeForce RTX 4080 16 GB: 1.469 Euro

- GeForce RTX 4080 12 GB: 1.099 Euro



NVIDIA ist continuing the path … — Andreas Schilling 🇺🇦 (@aschilling) September 20, 2022

Come possiamo vedere, il prezzo della RTX 4090 è aumentato di 400 euro rispetto che negli USA. Non si mette bene quindi per quelle persone che vogliono assemblare il proprio PC sfruttando la potenza delle nuove GPU NVIDIA.

