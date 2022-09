Octopath Traveler 2 'è completo al 90%' afferma Square Enix

Octopath Traveler 2 è quasi completamente sviluppato ora, secondo Square Enix. Lo sviluppatore e l'editore confermano che la loro creazione è già completa al 90% e quasi pronta per raggiungere PS4, PS5, Switch e PC nel 2023.

"Siamo in questo momento nel tratto finale", hanno assicurato dallo studio. Ciò significa che potrebbero dire addio all'attuale 2022 annunciando che Octopath Traveler 2 è entrato in fase Gold. Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct il 13 settembre dopo tanti rumor sulla sua esistenza, tra qualche mese vedremo finalmente il secondo gioco dopo Octopath Traveler.

In un segmento della conversazione con la rivista giapponese Famitsu, è stato lo stesso studio a confermare questa stessa percentuale in termini di avanzamento dello sviluppo del gioco. "Siamo molto entusiasti di annunciare finalmente al mondo che lo sviluppo di Octopath Traveler 2 è completo al 90%. Attualmente siamo alle fasi finali, quindi vi chiediamo di aspettare ancora un po'. Tenete gli occhi aperti per ulteriori informazioni in arrivo".

Durante il Tokyo Game Show è stato inoltre mostrato un video gameplay della durata di 20 minuti che ci consente di dare uno sguardo più da vicino al gioco. Octopath Traveler 2 arriverà il 24 febbraio 2023.

Fonte: Nintendo Life