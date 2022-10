L'espansione finale di OlliOlli World svelata prima del lancio a novembre

OlliOlli World è pronto a ricevere la sua seconda e ultima espansione il 2 novembre e lo sviluppatore Roll7 ha offerto uno sguardo più da vicino ai suoi contenuti prima del lancio.

Finding The Flowzone, come è nota la nuova espansione, porta l'acclamata azione di skating di OlliOlli World nel cielo sopra Radlandia, con i giocatori che vagano tra le nuvole su una fantastica barca galleggiante.

In definitiva, l'obiettivo è raggiungere la favolosa città di Radlantis, incontrare la leggendaria Gail Force e competere davanti agli Skate Godz per vincere la Radlantis Rivals Cup. Per prima cosa, però, i giocatori devono completare i percorsi ambientati tra le nuvole, con alcuni luoghi familiari di Radlandia che fanno da sfondo.

Finding The Flowzone segue l'acclamata espansione Void Riders di OlliOlli World.

Questi percorsi saranno guidati dal vento, con i giocatori che dovranno utilizzare la nuova Windzone per superare gli ostacoli, andando anche all'indietro per raggiungere percorsi nascosti. Roll7 afferma che la nuova meccanica ha lo scopo di complementare "tutto ciò che hai imparato durante il gioco principale e [darti] nuove brillanti possibilità di eseguire più trick e ottenere punteggi più alti".

Sono presenti luoghi familiari del gioco base, anche se visti da lontano.

Finding The Flowzone, disponibile per l'acquisto separatamente o come parte del Pass di espansione di OlliOlli World, verrà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC il 2 novembre.