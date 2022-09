One Piece Odyssey ha una data di uscita (che potrebbe deludere i fan)

Bandai Namco ha ovviamente voluto aspettare l'evento giusto per dare notizie più concrete su One Piece Odyssey. Abbiamo quindi dovuto attendere il Tokyo Game Show perché il publisher rivelasse maggiori informazioni sull'uscita del gioco. Oltre ad un nuovissimo trailer, il publisher ha annuciato anche una data di uscita che forse potrebbe deludere i fan che volevano vedere il gioco sotto l'albero quest'anno.

Senza girarci troppo attorno, One Piece Odyssey non uscirà nel 2022 come previsto, ma il 13 gennaio in Occidente. Questo trailer si concentra sulla storia del gioco e fornisce alcuni spunti sulle prossime avventure di Rufy, con tante novità in arrivo.

La presentazione ci ha anche permesso di apprendere che ci saranno diverse skin per i personaggi, ma solo in caso di preordine. Sarà inoltre disponibile in vendita un Season Pass con un grande DLC. E a sorpresa, sarà in vendita anche un'edizione da collezione con un'enorme statuetta di Rufy e Lim, un nuovo personaggio creato appositamente per il gioco.

In ultima analisi, One Piece Odyssey uscirà su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

