Overwatch 2 ha una parte 'Battle Royale'? Trovata una modalità chiamata Survivor

Dopo l'enorme successo di battle royale come PUBG e Fortnite, il panorama dei giochi ha subito un cambiamento importante. Anche i giochi noti per il loro multiplayer classico hanno assunto il formato battle royale con Warzone e l'imminente Warzone 2 che sono un grande successo per Call of Duty.

Overwatch 2, il sequel dell'amato sparatutto è disponibile da ieri, ed ha apportato importanti cambiamenti come nuove mappe, Eroi, una modalità competitiva rivista e un formato 5v5. Ma sembra che Blizzard stia passando anche al genere battle royale, con la modalità Survivor che si trova nei giochi personalizzati.

Questa modalità chiamata Survivor, sembra essere una modalità ad eliminazione tutti contro tutti che presenta il classico anello che si restringe del genere battle royale per raggruppare i giocatori e mantenere l'azione fluida. Le impostazioni per la modalità consentono ai giocatori di modificare il moltiplicatore di velocità di chiusura del cerchio e il timer di avvio, nonché le dimensioni del cerchio finale.

Overwatch 2 is introducing a New Game Mode: Survivor 👑



The mode is currently only available in Custom Games and has settings mentioning a 'Circle' that closes over time (Battle Royale style) pic.twitter.com/muyjfQktVU — Overwatch Cavalry 🇬🇧 (@OverwatchCaval) October 4, 2022

Tuttavia, anche se Survivor può essere trovato nei giochi personalizzati di Overwatch 2, non sembra funzionare. Gli utenti infatti riferiscono che il cerchio non viene visualizzato, quindi è probabile che sia un work in progress. Ne sapremo di più man mano che il gioco prenderà piede.

Overwatch 2 è disponibile ora, e se avete avuto problemi ad accedere con lunghe code, sappiate che la colpa è stata di un attacco DDoS.

