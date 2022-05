Overwatch 2 protagonista di un evento a giugno con novità su beta test e i piani per i prossimi mesi

Blizzard ha confermato di essere molto ispirato dalla quantità di interesse ed entusiasmo che tutti hanno mostrato per Overwatch 2 e ha annunciato che la prossima presentazione pubblica del gioco avrà luogo il 16 giugno.

"Overwatch come un mondo, come un universo, è profondamente personale per il team; qualcosa in cui riversiamo il nostro tempo, le nostre energie creative e la nostra passione", ha detto il game director Aaron Keller. "Può essere spaventoso mettere qualcosa che significa così tanto per te là fuori perché gli altri lo guardino. Soprattutto quando sai che non è finito e stai chiedendo critiche reali e valide alle persone su ciò che hai fatto".

"Ma il motivo per cui lo facciamo è importante: creare un gioco migliore, e sono i nostri giocatori e la nostra community a renderlo possibile. Test come questo sono una parte vitale del processo di miglioramento di Overwatch. Non vediamo l'ora di prendere tutto ciò che abbiamo imparato dalla beta e applicarlo al gioco".

Save the date for an #Overwatch2 Event on June 16, where we will share our plan for the months ahead, including the next PVP Beta! pic.twitter.com/8k1NSnum11 — Overwatch (@PlayOverwatch) May 17, 2022

Non ci sono indicazioni nel post sul blog su cosa si concentrerà esattamente lo stream del 16 giugno, ma Blizzard ha dichiarato su Twitter che "condividerà i piani per i mesi a venire, inclusa la prossima beta PvP". Overwatch 2 al momento non ha una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nel 2023, anche se la decisione di "disaccoppiare" le parti PvP e PvE potrebbe comportare un lancio anticipato.

