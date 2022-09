Overwatch 2, uno streamer potrebbe essersi lasciato sfuggire il nome del prossimo eroe non annunciato

Lo streamer di Twitch John "Wanted" Lin è stato uno dei content creator che ha avuto la possibilità di incontrare Blizzard per discutere i dettagli su Overwatch 2 prima del lancio del gioco ad ottobre. Dopo aver ascoltato ulteriori informazioni sul gioco, lo streamer ha detto ai suoi spettatori di essere fiducioso che l'hype per Overwatch tornerà.

Tuttavia l'eccitazione potrebbe aver preso il sopravvento poiché Wanted ha svelato un piccolo ma importante dettaglio sul contenuto ancora top secret. Quando gli è stato chiesto se ci sono nuovi personaggi, Wanted ha azzardato a dire l'iniziale del nome di un prossimo eroe. Fortunatamente si è fermato in tempo, ma i fan ora stanno già ipotizzando chi sia il personaggio.

"Stavo pensando a Kiri..." ha dichiarato Wanted prima di fermarsi e correggere il tiro dicendo "Kirito, amico... Kirito... Ragazzi, avete mai visto Kirito?", riferendosi ad un personaggio di Sword Art Online. È possibile che Wanted abbia fatto trapelare accidentalmente un personaggio con un nome simile a Kirito. Molti pensano che il personaggio in realtà sia Kiriko, un presunto personaggio "ragazza volpe" trapelato tempo fa sui forum di 4Chan.

Per adesso quindi non ci sono annunci su questo ipotetico nuovo eroe: non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft.

Fonte: Dexerto