Pentiment è entrato in fase Gold e Obsidian celebra il traguardo con un trailer

Obsidian Entertainment ha annunciato al mondo di aver consegnato le prove e di aver ricevuto il via libera per preparare Pentiment per i giocatori.

Pentiment ha raggiunto lo status Gold e in questo modo è garantito che dal 15 novembre sarà disponibile su tutti i dispositivi attraverso i quali è possibile accedere al Game Pass di Microsoft. Lo studio Microsoft Gaming ha pubblicato Grounded nel 2021 e ora sta lavorando ad Avowed, senza dimenticare il sequel di The Outer Worlds, ma si è anche adoperato per sviluppare Pentiment.

In questo gioco i giocatori potranno vivere un'Europa del XVI secolo mentre scopriranno i misteri e plasmeranno il futuro di una comunità con il loro processo decisionale. A questo link potete dare uno sguardo alle nostre prime impressioni.

The proofs have been approved and we are ready for market! 📀



The journey begins November 15, 2022. Preorder today!https://t.co/3MF9QCKMWrhttps://t.co/q6ugyyGgtR pic.twitter.com/l8sqpZssYr — Obsidian (@Obsidian) October 20, 2022

Vi ricordiamo ancora una volta che Pentiment sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dal 15 novembre: il gioco arriverà anche al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.

