Il card game di Persona 5 Royal vedrà luce l'anno prossimo

Un gioco di carte strategico cooperativo di Persona 5 Royale uscirà il prossimo anno.

Atlus ha confermato che sta collaborando con Pandasaurus Games per pubblicare il card game progettato da Emerson Matsuuchi, il cui lavoro precedente include i giochi da tavolo Century: Eastern Wonders and Foundations of Rome.

"I giocatori assumeranno i ruoli dei loro Phantom Thieves preferiti e combatteranno per cambiare il mondo in questo gioco di strategia cooperativo basato su carte", ha affermato Matsuuchi.

Il co-proprietario di Pandasaurus Games, Nathan McNair, ha aggiunto: "Come fan sfegatato di Persona 5 Royal, non vedo l'ora di portare i Palaces, la Velvet Room e il mondo di Persona 5 Royal sui tavoli di tutto il mondo nel 2023".

Il testo dice che: "Pandasaurus Games mira a pubblicare Personal 5 Royal nel quarto trimestre del 2023, con ulteriori dettagli in arrivo", mentre un'immagine sul sito web afferma che uscirà il 21 ottobre 2023.

Nel frattempo, Persona 3 Portable e Persona 4 Golden arriveranno su piattaforme "moderne" il prossimo anno.

Anche se sapevamo già che i port erano in arrivo, ieri hanno finalmente ricevuto una data di uscita definitiva; l'editore Atlus ha rivelato che i due giochi arriveranno sui sistemi attuali e di ultima generazione, oltre che su PC e Switch, il 19 gennaio 2023.