Persona 5 Royal su PS5 brutte notizie! I salvataggi PS4 non possono essere trasferiti

A giugno di quest'anno, lo studio di sviluppo giapponese Atlus ha annunciato l'acclamato gioco di ruolo Persona 5 Royal per altre piattaforme, inclusa PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Oltre a vari miglioramenti tecnici, la nuova versione di Persona 5 Royal include tutti i DLC precedentemente pubblicati. Il team aveva già confermato che un upgrade gratuito dalla versione PlayStation 4 alla versione PlayStation 5 non è possibile e ora ci sono nuovi dettagli per i possessori del gioco su PS4.

Come riconosciuto da Atlus, non ci sarà la possibilità di trasferire i salvataggi e progressi dalla versione PS4 alla versione PS5. Quindi, se deciderete di acquistare Persona 5 Royal per PlayStation 5, dovrete ricominciare l'avventura da capo.

