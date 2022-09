Persona 6 verrà annunciato durante lo show di ottobre? Atlus spegne le speranze

Ci sono persone che continuano a tuffarsi nel mondo di Persona 5, ma è indubbio che i fan stiano attendendo con impazienza notizie sul prossimo capitolo della serie. Sappiamo che il 21 ottobre Persona 5 Royal arriverà anche su Xbox e sarà disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Tuttavia le novità non sono finite qui.

Ad ottobre infatti si terrà uno show/concerto per celebrare il franchise: l'evento avrà luogo tra l'8 ed il 9 ottobre ed i fan stanno già pensando a cosa mostrerà Atlus. Finalmente saremo in grado di vedere il tanto atteso Persona 6?

Niente di tutto ciò purtroppo: Atlus infatti attraverso un tweet successivo all'annuncio dello show musicale ha dichiarato: "Tenete presente che non ci sarà alcun annuncio di nuovi titoli di gioco in questo evento dal vivo". Niente da fare quindi per i fan che speravano in un annuncio.

Il concerto, che avrà appunto luogo in Giappone ad ottobre, vedrà esibirsi alcuni musicisti e attori che hanno doppiato la serie di giochi.

Fonte: VGC