Phil Spencer ha regalato a Hideo Kojima una Logitech G Cloud

Hideo Kojima ha condiviso sui social un altro momento della sua vita, cosa molto comune e desiderata dai suoi fedeli followers che seguono quotidianamente i messaggi condivisi dal creatore giapponese.

Uno dei messaggi più recenti condivisi su Twitter mostra un Logitech G Cloud che Hideo Kojima ha ricevuto da una persona davvero speciale, Phil Spencer, il leader di Microsoft Gaming, con il quale il maestro giapponese sta collaborando a un nuovo progetto.

"L'ho ricevuto da Phil. Grazie mille", ha detto Kojima nel messaggio che è accompagnato da una foto che mostra il nuovo dispositivo Logitech. Questo Logitech G Cloud è stato annunciato al mondo con il supporto di Microsoft ed essendo un dispositivo incentrato sulle novità nel cloud, è una delle ultime opzioni per accedere al cloud Microsoft e giocare ai videogiochi ovunque, tramite una connessione Wifi.

Received from Phil. Thank you very much. pic.twitter.com/xG36jYkKXc