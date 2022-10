PlatinumGames ha intenzione di rafforzare ulteriormente il rapporto con Nintendo

PlatinumGames è stato uno dei più grandi partner di terze parti nella storia di Nintendo, sin dai tempi di Wii e DS. Tra pochi giorni uscirà Bayonetta 3, una delle esclusive Nintendo Switch più attese, e il gioco che dovrebbe porre fine a una serie di sconfitte in casa PlatinumGames, dopo il disastro di Babylon's Fall, per il quale il suo CEO ha dovuto scusarsi.

Atsushi Inaba, CEO di PlatinumGames, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del futuro dell'azienda e del ruolo che Nintendo ricoprirà. Nonostante gli obiettivi di PlatinumGames di diventare più autonomi, il suo rapporto con Nintendo continuerà ad essere molto importante.

Takao Yamane, un ex manager Nintendo per vent'anni come direttore delle licenze di terze parti, si è unito a PlatinumGames la scorsa estate, attratto da tutti i nuovi progetti PlatinumGames. Yamane è ora direttore commerciale e vicepresidente esecutivo e sarà una persona chiave nei nuovi PlatinumGames, che vogliono ottenere autonomia.

"Questa collaborazione che abbiamo con Nintendo è molto importante per noi in questo momento e continuerà ad essere così in futuro. Penso che l'adesione di Yamane-san significhi che PlatinumGames può costruire un rapporto ancora più forte con Nintendo in futuro" ha dichiarato Inaba.

Il probabile successo di Bayonetta 3 potrebbe significare che PlatinumGames continuerà a collaborare con Nintendo sui giochi Switch. Lo stesso Hideki Kamiya ha chiarito che le limitazioni hardware di Switch non sono un problema. "Parlando da creatore, non mi sento dipendente dall'hardware. Qualunque cosa sia, cercheremo di spremerlo il più possibile, una mentalità che non si limita solo a Nintendo Switch".

