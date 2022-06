Playstation Plus Extra e Premium: Alcuni giochi hanno già la data di scadenza

Ormai lo sappiamo, il nuovo Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium ed è disponibile dallo scorso 23 Giugno. Eppure alcuni giochi contenuti nel catalogo hanno già una data di scadenza.

Per chi non fosse ancora informato, spieghiamo brevemente il funzionamento di questo nuovo tipo di abbonamento. Essential non è altro che il vecchio PlayStation Plus storico. Extra include un catologo di giochi PS4 e Ps5, mentre il premium anche giochi provenienti dai cataloghi delle console più vecchie, PS1, PS2, PS3 e PSP. Come già accade sul Xbox Game Pass, i titoli in dotazione in questi tier sono mutabili nel tempo, per ovvie ragioni di licenze e accordi fra aziende.

Come scoperto dai colleghi di Eurogamer.net, ci sono dei titoli che hanno una scadenza molto vicina, nonostante la giovane età di questo servizio. A colpire sono sicuramente la scadenza di Shadow Warrior 3 per PS4 che sarà il prossimo 5 Luglio, mentre Syberia per PS3 abbandonerà i server il 19 Luglio. Spulciando nel catologo inoltre, troviamo altri titoli destinati ad abbandonare il servizio in breve tempo, ecco a voi un elenco completo

PlayStation Plus Extra e Premium

Shadow Warrior 3 - 5 luglio 2022

NBA 2K22 - 31 agosto 2022

WRC 10 - 31 agosto 2022

Red Dead Redemption 2 - 20 settembre 2022

PlayStation Plus Premium

Syberia (PS3) - 19 luglio 2022

Red Dead Redemption (PS3) - 17 ottobre 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare (PS3) - 17 ottobre 2022

Queste scadenze così a breve termine sono molto strane e persino inspiegabili. Che senso ha inserire un gioco immenso come Red Dead Redemption 2, per poi farlo sparire fra meno di 3 mesi?

Chissà se Sony darà una spiegazione su questa scelta, sicuramente non depone a suo favore se paragonato al servizio di Microsoft.

Fonte: Eurogamer.net