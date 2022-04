PlayStation Plus si rinnova a giugno e Sony spiega cosa accadrà a chi è abbonato sia al Plus che a Now

PlayStation ha annunciato una rivoluzione della sua linea di abbonamenti a fine marzo e a giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento, Essential, Extra e Premium.

Ora, attraverso la pagina ufficiale di PS Plus, Sony ha spiegato cosa accadrà al momento del lancio del nuovo servizio a chi è abbonato sia al Plus che a Now.

"Se sei abbonato a entrambi i servizi al lancio del nuovo PlayStation Plus, verrai migrato nel piano di abbonamento PlayStation Plus Premium e avrai una nuova data di pagamento unica basata sul più lungo dei tuoi due abbonamenti. Riceverai una notifica via e-mail della nuova data di pagamento e della quota di abbonamento", si legge sulla pagina.

Questo è un vantaggio per chi ha attivi alcuni mesi di Now o intende attivarli entro il lancio del nuovo servizio il 22 giugno e, allo stesso tempo, ha attivi mesi o anni di Plus. Spieghiamo meglio: se il vostro abbonamento Plus ha una scadenza (ipotetica) l'1 gennaio 2023 e il vostro Now scadrà l'1 agosto 2022, al lancio del nuovo servizio il vostro abbonamento sarà portato al livello Premium con scadenza l'1 gennaio 2023, ovvero quella più lunga.

Fonte: PlayStation.