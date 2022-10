PlayStation Showcase imminente rinviato per l'affare Microsoft-Activision Blizzard? Spunta un rumor

Sony sta cercando molto attivamente di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Secondo quanto riportato dalla società, Call of Duty e Diablo potrebbero essere inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass. Il capo di PlayStation asi è persino recato a Bruxelles per convincere i funzionari che non era una buona decisione per i giocatori e per il mercato stesso questa acquisizione.

Secondo quanto riferito, Sony non vuole fare grandi mosse al momento, poiché potrebbero avere un impatto negativo sull'indagine CMA in corso su Activision Blizzard. Millie A, una insider di Sony, crede che i giochi PlayStation avrebbero dovuto apparire allo show, così come Silent Hill e il nuovo gioco di Hideo Kojima.

Come possiamo leggere, l'insider ha dichiarato: "L'indagine in corso di CMA sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha effettivamente rinviato i piani Showcase di Sony. I titoli esclusivi e first party sono stati 'bloccati'. Sony crede che lo spettacolo aggiungerà peso alle argomentazioni di Microsoft. Silent Hill e Kojima facevano parte dell'evento. Un'anteprima iniziale della presentazione era prevista per l'11 ottobre e la proiezione era prevista per il 20 ottobre. Sony ha sospeso la decisione per il momento".

Ovviamente si tratta di un rumor e come tale va preso, anche perché ricordiamo che il CMA vuole prendere una decisione nei primi mesi del prossimo anno e Sony non aspetterà così tanto con la presentazione di nuovi titoli.

Fonte: PlayStation Life Style