PlayStation Stars è arrivato anche in Italia, quali premi si possono riscattare?

Da pochissimi giorni il programma fedeltà PlayStation Stars è arrivato anche in Italia e i giocatori ora possono iscriversi a questa pagina - anche se non possiedono un account PlayStation Plus - per iniziare subito ad accumulare punti.

Ma che cosa offre PlayStation Stars? Con i punti accumulati si possono ottenere collezionabili digitali a edizione limitata ispirati a cimeli nostalgici degli ultimi 25 anni e ai giochi e personaggi PlayStation preferiti, in modo da metterli in mostra nella vetrina digitale di PlayStation App.

I punti guadagnati servono per riscattare collezionabili digitali, giochi o fondi del portafoglio digitale dal catalogo delle ricompense PlayStation Stars. Ecco che attraverso PlayStation App scopriamo cosa è possibile riscattare con i punti accumulati.

Collezionabili Digitali

Diorama della Scimmia Rosa - 200 punti

Diorama di Punto - 200 punti

Rummy Capsula di un artista tormentato - 200 punti

Iggy Capsula di un artista tormentato - 200 punti

Giochi PS5 e PS4

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4)- 15.000 punti

Hades (PS4) - 6.250 punti

Cult of the Lamb (PS4) - 6.250 punti

NieR Automata (PS4) - 10.000 punti

It Takes Two (PS5) - 10.000 punti

The Quarry - 17.500 punti

Fondi PSN

20 euro - 5.000 punti

5 euro - 1.250 punti

Fonte: PlayStation