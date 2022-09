PlayStation Stars lanciato ufficialmente il programma fedeltà, ecco tutte le date

Annunciato dal 14 luglio, il programma fedeltà PlayStation Stars arriverà quest'anno. I suoi membri più fedeli, che completeranno missioni e sfide, riceveranno punti che potranno spendere nel PlayStation Store: giochi stand-alone, DLC e collezionabili tematici dei diversi franchise PlayStation.

Per Sony l'obiettivo sembra semplice: gratificare i giocatori più assidui tramite queste ricompense. Per una volta, sembrerebbe che coesistano una serie di sfide (anche nuove verranno integrate con gli aggiornamenti) con diversi gradi di difficoltà: si tratta qui di accedere una volta al mese o di essere i primi a raccogliere il trofeo di platino di un gioco.

Di seguito sono riportate le date di lancio per PlayStation Stars:

Asia, Giappone incluso: 29 settembre (ora locale)

Nord e Sud America: 5 ottobre (ora locale)

Europa e Australia: 13 ottobre (ora locale)

L’iscrizione a PlayStation Stars è gratuita. Dovrete solo disporre di un account per adulti per PlayStation Network e accettare i Termini di servizio del programma. Anche se otterrete alcuni vantaggi in qualità di abbonati PlayStation Plus, non è necessario disporre di tale abbonamento per partecipare a PlayStation Stars.

Come possiamo vedere in Asia è già disponibile quindi non ci resta che attendere le prime impressioni che sicuramente arriveranno in queste ore.

Fonte: PlayStation Blog