PlayStation VR2: i giochi indie avranno un ruolo fondamentale

Oltre all'hardware, anche la fornitura di giochi è determinante per il successo del visore per realtà virtuale PlayStation VR2, che uscirà il prossimo anno. Con Horizon: Call of the Mountain e Resident Evil Village sono stati annunciati due giochi più grandi, che inizialmente dovrebbero essere tra le forze trainanti. Ma sono coinvolti anche sviluppatori indipendenti.

Shuhei Yoshida, ha fatto riferimento a questo in un recente discorso. Allo stesso tempo, ha sottolineato che molti degli sviluppatori indipendenti stavano aspettando il prossimo boom della realtà virtuale e stanno anche prendendo deliberatamente dei rischi con lo sviluppo di giochi VR.

“Ci sono grandi giochi come Horizon: Call of the Mountain e Resident Evil Village e sì, sono fantastici. Ma penso che siano gli studi indie che stanno davvero correndo il rischio perché vogliono creare giochi per la realtà virtuale", ha detto Yoshida.

Sony vuole lanciare PlayStation VR2 con più di 20 giochi nel primo trimestre del prossimo anno. Sebbene la retrocompatibilità sia stata stabilita quando è stata lanciata l'attuale generazione di console, i giochi sul primo visore PSVR non sono compatibili con PlayStation VR2, ma a quanto pare diversi studi stanno già lavorando ai porting.

