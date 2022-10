PlayStation VR2 non è ancora uscito ma c'è già chi studia fucili e periferiche dedicate

Il produttore di periferiche Virtual Rifle System ha pubblicato alcuni concept art per un dock PlayStation VR2 a forma di fucile, suggerendo che i possessori del futuro visore per la realtà virtuale potrebbero ottenere alcuni dei successori spirituali dell'eccellente Aim Controller di Sony per il PSVR originale.

PlayStation VR2 utilizzerà i nuovissimi Sense Controller che incorporano un'ampia gamma di funzionalità come feedback aptico e trigger adattivi, quindi non c'è molto spazio per un nuovo Aim Controller. Tuttavia, il concept per la periferica dock di fucile ci dà un'idea di ciò che potrebbe essere possibile.

Qui di seguito poteter dare uno sguardo al primo concept di questo accessorio periferico che potrebbe essere creato in futuro, una volta che il nuovo visore per realtà virtuale di PlayStation uscirà.

Al momento Sony non ha ancora annunciato una data di uscita concreta per PlayStation VR2, ma ha confermato che inizierà a essere lanciato all'inizio del 2023.

Fonte: Push Square