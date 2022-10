PlayStation VR2, Sony non teme la carenza di chip! Due milioni di unità previste per la produzione

Mentre PlayStation 5 sta ancora affrontando una carenza di unità, anche se le cose stanno lentamente migliorando, Sony sta facendo del suo meglio per non trovarsi nella stessa situazione con PlayStation VR2.

Per ora non sappiamo la data di lancio, né il prezzo del dispositivo, ma quello che è certo è che questa nuova versione del visore per realtà virtuale è già sulla bocca di tutti. Diversi giochi sono in preparazione e molti giocatori hanno già anticipato l'acquisto di questo headset. Bloomberg ha indagato su cosa sta succedendo dietro le quinte e sembra che Sony si stia preparando a rilasciare il prodotto in quantità significative.

Sulla base del report di Bloomberg, secondo quanto riferito, Sony punta a produrre due milioni di unità del visore PlayStation VR 2 entro marzo 2023. La produzione del dispositivo è iniziata da settembre e le fabbriche stanno funzionando a pieno regime per fornire abbastanza visori la prossima primavera, periodo per il momento nel mirino del produttore secondo le ultime informazioni.

Naturalmente, la produzione può essere adattata in qualsiasi momento per soddisfare la domanda. Secondo il report di Bloomberg, l'idea di Sony è quella di far coincidere la produzione dei visori con il numero crescente di PlayStation 5 sul mercato. In questo modo l'azienda giapponese potrà realizzare un'importante campagna di marketing incentrata sui due prodotti.

