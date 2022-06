POCO svela X4 GT e F4: smartphone di fascia media pensati per il gaming - specifiche, disponibilità e prezzi

POCO, brand indipendente nato da Xiaomi, ha recentemente presentato due nuovi smartphone che saranno lanciati globalmente: POCO F4 e POCO X4 GT. Avevamo già saggiato le ottime potenzialità e la convenienza del brand con le recensioni del fascia consumer M4 Pro e del flagship F4 GT, ma questi due prodotti andranno ad aggredire le fasce intermedie a questi estremi.

I due dispositivi monteranno processori di categoria flagship, un Qualcomm Snapdragon 870 per il POCO F4, e un MediaTek Dimensity 8100 per il POCO X4 GT.

POCO F4

POCO F4 monta un SoC Snapdragon 870, dalla velocità di 3,2GHz, con supporto al 5G, una RAM LPDDR5 da 6GB o 8GB, in base alla versione, e una ROM UFS 3.1 da 128GB o 256GB, in base alla versione.

La dissipazione viene resa possibile da una camera di vapore da 3,112mm quadrati e dall’adozione della tecnologia di raffreddamento LiquidCool Technology 2.0.

Il dispositivo possiede un display AMOLED E4 da 6,67 pollici e un DotDisplay ultra-sottile da 2,76mm, una risoluzione FHD + 2400 x 1080 pixel, e un refresh rate di 120Hz con un touch sampling rate di 360Hz.

Lo smartphone monta doppi altoparlanti certificati Dolby Atmos e una tripla fotocamera posteriore con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) da 64MP per la fotocamera principale, abbinata a un obiettivo grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP, oltre ad una fotocamera anteriore da 20MP.

La configurazione della fotocamera, dotata di 4K include varie funzioni tra cui la modalità selfie panoramico, la modalità notturna, AI Skyscaping 4.0 e AI Erase 2.0.

POCO F4 ha una batteria da 4500mAh ed è dotato di ricarica turbo da 67W che, secondo i test degli Internal Labs di Poco, impiega 38 minuti per ricaricare il dispositivo fino al 100%, riuscendo a sostenere, sempre secondo i test interni del brand, una sessione di 10 ore consecutive di gioco, 21 ore di riproduzione video e 119 ore di riproduzione di musica.

Il telefono utilizza inoltre la tecnologia Middle Middle Tab (MMT), un metodo di ricarica veloce che fa circolare le correnti elettriche in due direzioni divise per migliorare la velocità e la stabilità di ricarica.

POCO F4 sarà disponibile in tre colori, Night Black, Moonlight Silver e Nebula Green, a partire dal 27 Giugno 2022, in due varianti, da 6GB + 128GB al prezzo consigliato di 399,90 euro, acquistabile sul sito ufficiale del brand, e da 8GB + 256GB al prezzo consigliato di 449,90 euro, acquistabile sul sito ufficiale e su Amazon.

Lo smartphone avrà anche dei prezzi Early Bird al lancio, per quanto riguarda la versione 6GB + 128GB, per 5 giorni sul sito ufficiale di POCO, a partire dalle ore 13:00 del 27 Giugno 2022 fino alle 12:59 del 2 Luglio 2022, sarà venduta a 349,90 euro, mentre la versione 8GB + 256GB, per 5 giorni, a partire dalle ore 13:00 del 27 Giugno 2022 fino alle 12:59 del 2 Luglio 2022, sarà venduta a 399,90 euro, sempre sul sito ufficiale e anche su Amazon.

POCO X4 GT

POCO X4 GT è invece dotato del chipset MediaTek Dimensity 8100 da 2,85GHz, una RAM LPDDR5 da 8GB e una ROM UFS 3.1 da 128GB o 256GB, in base alle versione, e anche questo dispositivo si serve della LiquidCool Technology 2.0 per il sistema di raffreddamento.

Il dispositivo presenta un display LCD da 6,6 pollici, con proporzioni 20,5:9, una risoluzione FHD + 2460 x 1080 pixel e un refresh rate di 144Hz, rendendolo uno smartphone particolarmente adatto al gaming.

POCO X4 GT monta una batteria da 5080mAh con una ricarica veloce da 67W, impiegando fino a 46 minuti per una ricarica completa, secondo i test interni effettuati dal brand, e come POCO F4 utilizza la tecnologia di ricarica Middle Middle Tab (MMT).

Anche questo dispositivo è dotato di altoparlanti stereo Dolby Atmos e di tripla fotocamera posteriore, con anch’esso una fotocamera principale da 64MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP, oltre ad una fotocamera anteriore da 16MP e funzioni da videocamera in 4K.

POCO X4 GT sarà disponibile in tre colori, argento, nero e blu, e in due varianti acquistabili sul sito ufficiale POCO e su Amazon dal 4 Luglio 2022, la versione 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 379,90 euro e la versione 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 429,90 euro.

I dispositivi saranno acquistabili anche a prezzi Early Bird, sempre sul sito ufficiale del brand e su Amazon: la versione 8GB + 128GB, per 5 giorni a partire dalle ore 13:00 del 4 Luglio 2022 fino alle 12:59 del 9 Luglio 2022, sarà venduta a 299,90 euro, mentre la versione 8GB + 256GB, per 5 giorni a partire dalle ore 13:00 del 4 Luglio 2022 fino alle 12:59 del 9 Luglio 2022, sarà venduta a 349,90 euro.

