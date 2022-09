Pokémon Detective Pikachu 2 è in fase di completamento secondo uno sviluppatore

L'uscita di Detective Pikachu 2 su Nintendo Switch non sarebbe lontana, almeno secondo il profilo di uno sviluppatore di Creatures Inc su LinkedIn. Il gioco è stato annunciato nel 2019 e da allora si è saputo molto poco, tranne per il fatto che a febbraio di quest'anno è stato assicurato che fosse ancora in fase di sviluppo.

Il profilo del dipendente di Creatures Inc Jonathan Murphy afferma che ha lavorato "a un progetto non annunciato e a Detective Pikachu 2 che si sta avvicinando al lancio". Il gioco non ha una data di uscita approssimativa, ma dopo aver saltato l'ultimo Nintendo Direct non sembra probabile che arrivi prima della fine dell'anno.

Il primo Detective Pikachu è stato pubblicato sul Nintendo eShop giapponese per 3DS nel 2016 come avventura incompiuta e sotto il nome Great Detective Pikachu: Birth of a New Duo. Invece di pubblicare un sequel, il titolo è stato ritirato dalla vendita e nel 2018 il gioco che conosciamo è stato pubblicato in tutto il mondo, il che si conclude anche con un cliffhanger che fa sperare i giocatori in questo sequel.

Per adesso non ci sono ancora dettagli ufficiali, pertanto bisogna parlare di rumor. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Nintendo.

Fonte: Nintendo Life