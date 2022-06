Pokémon Go migliorerà le misure anti-cheat.

In un update sul loro sito , gli sviluppatori di Niantic autori di Pokèmon Go hanno condiviso i piani futuri per combattere il fenomeno dei cheater. Nel loro post, l'azienda ha promesso di diventare più veloce e più precisa nell’identificare chi viola le policy, evitando così che altri utenti vengano puniti ingiustamente come accaduto in passato.

In Niantic sperano di aggiungere queste misure anti-cheat in tutti i loro giochi al più presto ed evitare di dare vita ad ondate di ban come accaduto fin’ora.

Ricordiamo che le linee guida di Pokémon Go riportano come cheat:

Usare software modificato o non ufficiale

Giocare con più account

Usare tool o tecniche che falsifichino la posizione del giocatore

Condividere gli account

Usare intenzionalmente un bug per aumentare un premio

Abusare del meccanismo di rimborso

Comprare o vendere moneta in-game su piattaforme di terze parti

Vendere, comprare o scambiare account

Lo sviluppatore conclude il suo post ricordando a tutti i player di scaricare Pokémon Go solo dalle fonti ufficiali.