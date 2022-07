Pokémon Go Aroma Avventura Giornaliera, come ottenerlo e tutti i Pokémon disponibili

L'Aroma Avventura Giornaliera è un tipo speciale di Aroma in Pokémon Go che, come suggerisce il nome, può essere utilizzato solo una volta al giorno.

Dal momento che ti dà la possibilità di incontrare Pokémon che non appaiono frequentemente in natura, inclusi alcuni affascinanti uccelli leggendari della regione di Galar, è una buona idea conoscere tutto il pool di spawn dell'Aroma Avventura Giornaliera .

In primo luogo, tuttavia, dovresti sapere come ottenere e utilizzare l'Aroma Avventura Giornaliera in Pokémon Go.

Come ottenere l'Aroma Avventura Giornaliera in Pokémon Go Riceverai il tuo primo Aroma Avventura Giornaliera in Pokémon Go completando la missione di ricerca speciale, Un aroma misterioso, parte 1. È importante notare che, nel momento in cui scriviamo questa guida, questo compito di ricerca è ancora in fase di lancio in tutto il mondo. Ciò significa che potresti non avere ancora accesso alle ricompense, ma non preoccuparti, presto sarà disponibile. Dopo aver completato l'evento, nel tuo inventario apparirà un Aroma Avventura Giornaliera. Per fortuna, non occupa spazio nel tuo inventario, quindi non devi preoccuparti di spendere PokéCoin. Puoi trasportare solo un Aroma Avventura Giornaliera alla volta e, una volta utilizzato, svanirà dal tuo inventario fino a quando il gioco non si sarà aggiornato alle 00:00 (ora locale). È importante notare che devi utilizzare il tuo Aroma Avventura Giornaliera prima delle 23:44 (ora locale) per assicurarti di ricevere l'aroma per il giorno successivo. Ciò significa che non puoi raccogliere più di uno di questi Aromi, e se ti dimentichi di usarlo, l'Aroma verrà semplicemente trasferito al giorno successivo, e non ne riceverai una seconda unità. Per questo motivo, ti consigliamo di utilizzare il tuo Aroma Avventura Giornaliera ogni giorno e, per sapere come farlo, leggi di seguito...

Come usare l'Aroma Avventura Giornaliera in Pokémon Go L'Aroma Avventura Giornaliera funziona in modo molto simile al normale Aroma di Pokémon Go; trova semplicemente l'Aroma Avventura Giornaliera nel tuo inventario e selezionalo per iniziare ad attirare i Pokémon. Tuttavia, non devi aprire la borsa per utilizzare l'Aroma Avventura Giornaliera, perché, ogni volta che questo aroma speciale è disponibile, sulla schermata della mappa di Pokémon Go apparirà un piccolo pulsante. Premendo questo pulsante, potrai utilizzare il tuo Aroma Avventura Giornaliera e iniziare subito a catturare i Pokémon. È impossibile, tuttavia, utilizzare l'Aroma Avventura Giornaliera in combinazione con un aroma normale. Se stai usando un altro aroma, dovrai aspettare che sia finito prima di poter usare il tuo Aroma Avventura Giornaliera e lo stesso vale per il contrario. Indipendentemente dal metodo utilizzato, l'Aroma Avventura Giornaliera durerà 15 minuti una volta attivato. L'Aroma Avventura Giornaliera attirerà i Pokémon solo se ti muovi, quindi inizia a camminare e tieni d'occhio i Pokémon circondati da una nuvola di fumo blu. Questi sono i Pokémon attratti da questo incenso speciale e, nella schermata di cattura, avranno anche l'icona dell'Aroma Avventura Giornaliera sopra il loro livello di CP. Non preoccuparti se stai esaurendo le Poké Ball: se hai un totale o meno di 30 Poké Ball, Mega Ball e Ultra Ball, riceverai 30 Poké Ball attivando questo speciale Aroma. Tuttavia, non riceverai questo bonus se hai più di 30 Poké Ball, Mega Ball e Ultra Ball in totale. Una volta trascorsi i tuoi 15 minuti, riceverai un riepilogo di tutti i Pokémon che hai catturato durante l'Aroma Avventura Giornaliera. La domanda è: quali Pokémon ci sono nel pool di spawn dell'Aroma Avventura Giornaliera?