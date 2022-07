Pokémon Go Coppa Piccoli Remix, il team migliore, i migliori Pokémon e i consigli

Questa volta in Pokémon GO, con il ritorno della Lega Ultra arriva la Coppa Piccoli Remix, entrambe disponibili per una settimana, dal 20 luglio al 27 luglio.

Ci sono alcuni requisiti aggiuntivi per il team building di cui devi essere a conoscenza.

Spiegazione delle restrizioni della Coppa Piccoli Remix in Pokémon Go

Si applicano le normali regole della Coppa Piccoli, ma con l'aggiunta di un elenco di ban.

Per chi non conosce Pokémon Go, o le sue modalità PVP, la Coppa Piccoli ti chiede di mettere insieme una squadra di tre "piccoli" Pokémon: in questo caso, significa una delle seguenti cose.

In primo luogo, tutti i Pokémon devono avere almeno 500 PC per essere idonei.

In secondo luogo, tutti i Pokémon non devono essere evoluti, ovvero possono evolversi ma non l'hanno fatto. Un Charmander da 500 CP, ad esempio, va bene in quanto può evolversi, ma uno Shuckle non sarebbe idoneo in quanto non può evolversi affatto. Allo stesso modo, Charmeleon non è idoneo in quanto si è già evoluto da Charmander.

Infine, il Pokémon non può essere uno dei quattro Pokémon vietati, i quattro Pokémon più utilizzati della Coppa Piccoli standard. È qui che entra in gioco la parte Remix, nel tentativo di scuotere il meta. Quelli di voi che sono particolarmente stufi di Bronzor, ad esempio, saranno felici di vedere che questa volta sarà escluso.

I quattro Pokémon banditi in Little Cup Remix sono:

Vulpix

Bronzor

Cottonee

Deino

C'è un enorme vantaggio nel giocare la Coppa Piccoli in quanto il limite di 500 CP rende la formazione di una squadra relativamente economica e facile, in particolare in termini di polvere di stelle.

Ciò significa anche che non devi preoccuparti che Pokémon mitici e leggendari possano rovinarti la giornata poiché generalmente vengono catturati con CP molto più alti, rendendoli non idonei per questa Coppa.

Lo svantaggio, ovviamente, è che bisogna pescare da un pool di Pokémon molto poco profondo.

Indipendentemente dalla Lega a cui partecipi, ricorda che stai cercando Pokémon con una discreta quantità di bulk (la capacità di sopravvivere alle mosse caricate - a seconda del tipo di debolezza) e quelli che contrastano meglio o sfruttano le debolezze nell'attuale meta (che è un termine per ciò che la comunità sta usando attualmente).

Sebbene ci siano Pokémon e tipi specifici che dominano il meta, ricorda che con la Lega Lotta (e le battaglie PVP in generale) andrai alla cieca; quindi, anche se ti copri con una vasta gamma di opzioni di attacco e difesa, nessuna squadra è invincibile..

Tuttavia, con alcuni dei seguenti Pokémon nella tua squadra, dovresti essere in grado di cavartela.