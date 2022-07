Come ottenere Sneasel di Hisui ed evolverlo in Sneasler in Pokémon Go

Sneasel di Hisui e Sneasler, la sua evoluzione, sono due varianti di Pokémon di seconda generazione che hanno debuttato in Pokémon Go.

Rilasciati come parte di Hisuian Discoveries, Sneasel di Hisui e Sneasler sono entrambi di tipo Lotta e Veleno ed esiste un metodo di evoluzione speciale per ottenere Sneasler inmPokémon Go.

Di seguito spiegheremo come ottenere Sneasel di Hisui e come evolvere Sneasel in Sneasler in Pokémon Go.

In questa pagina:

Come ottenere Sneasel di Hisui in Pokémon Go

Sneasel di Hisui è apparso per la prima volta in Pokémon Go durante Hisuian Discoveries evento iniziato mercoledì 27 luglio 2022.

C'è un solo modo per ottenere lo Sneasel di Hisui durante questo evento, ed è schiudere uova da 7 km. Ricorda, devi raccogliere l'uovo durante le ore dell'evento Hisuian Discoveries per avere la possibilità di schiudere questa variante di Sneasel.

L'evento termina martedì 2 agosto alle 20:00 (ora locale), e con lui le occasioni per raccogliere le uova che potrebbero contenere uno Sneasel di Hisui.

Per ottenere le Uova da 7km, dovrai aprire doni da amici. Assicurati solo che ci sia abbastanza spazio nel tuo inventario di uova per raccogliere l'uovo!

Dovrai far schiudere più Sneasel di Hisui, o usare Baccalampon mentre incontri un normale Sneasel in natura, da compiti di ricerca, o da Raid a una stella per ottenere abbastanza caramelle per trasformarlo in Sneasler, oltre a seguire il metodo di evoluzione unico descritto di seguito.

Come far evolvere Sneasel di Hisui in Sneasler in Pokémon Go

Per far evolvere Sneasel di Hisui in Sneasler in Pokémon Go, devi raccogliere 100 Caramelle Sneasel, impostare Sneasel di Hisui come tuo Pokémon Amico, quindi camminare per 7 km. Solo allora sarai in grado di far evolvere lo Sneasel di Hisui con cui hai camminato per 7 km in Sneasler.

Per fortuna, Sneasel di Hisui prende le stesse caramelle di uno Sneasel normale, quindi potresti averne già abbastanza per evolverlo. In caso contrario, come accennato in precedenza, ci sono diversi modi per ottenere caramelle Sneasel durante l'evento:

Schiudere Sneasel di Hisui da uova 7km

Catturare Sneasel normale in natura (usando Baccalampon)

Completare il compito di ricerca sul campo "Fai schiudere un uovo" raccolto dai PokéStop

Impostare uno Sneasel o uno Sneasel di Hisui come tuo amico

Buona fortuna nel catturare e far evolvere Sneasel di Hisui!