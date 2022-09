Pokémon Go, la guida completa alle Mega Evoluzioni

Le megaevoluzioni ti consentono di potenziare creature esistenti in una forma molto più potente in Pokémon Go.

Introdotte per la prima volta nei giochi principali con Pokémon X e Y, le megaevoluzioni avvenivano utilizzando pietre specifiche in battaglia.

Introdotte in Pokémon Go nell'agosto 2020, le megaevoluzioni consentono una trasformazione temporanea e richiedono l'uso di un nuovo tipo di oggetto: la megaenergia.

Il gioco ha subito un significativo aggiornamento della Megaevoluzione nell'aprile 2022, che ha permesso di evolvere senza Mega Energia dopo il primo utilizzo e garantito più bonus di Megaevoluzione aumentando il tuo Livello di megaevoluzione .

Questa pagina spiega come far megaevolvere un Pokémon in Pokémon Go , come ottenere Megaenergie e tutti i Pokémon Megaevoluzione disponibili .

Spiegazione dell'aggiornamento Pokémon Go Mega Evolutzioni

Nell'aprile 2022, le megaevoluzioni hanno subito un aggiornamento significativo. Anche se i concetti di base sono rimasti gli stessi – cioè che alcuni Pokémon possono megaevolversi una volta che hai raccolto abbastanza megaenergie - ora puoi megaevolvere gratuitamente dopo il primo utilizzo e far salire di livello le megaevoluzioni per ottenere bonus aggiuntivi.

Al momento in cui scriviamo, l'aggiornamento Mega Evoluzioni è disponibile solo in Australia e Nuova Zelanda ma sarà distribuito a livello globale nei prossimi giorni.

Le nuove modifiche includono:

Una volta che hai megaevoluto un Pokémon una volta, è libero di evolversi di nuovo in futuro, una volta terminato il tempo di recupero.

La megaenergia può essere spesa per far megaevolvere quel Pokémon prima della fine del tempo di recupero. Più breve è il periodo di riposo, meno Mega Energia è richiesta.

Ogni volta che fai megaevolvere un Pokémon, questo aumenterà di mega livello. Ciò introdurrà bonus aggiuntivi in diversi ambiti, tra cui un aumento del drop rate di Caramelle XL, un bonus di XP Cattura e un tasso di riposo minore. (Questi sono tutti spiegati in dettaglio nella prossima sezione)

I Mega Raid "saranno più facili", secondo Niantic.

Ora puoi megaevolvere dalle schermate del raid e della preparazione alla battaglia.

Riassumendo, i bonus esistenti sono rimasti invariati, e anche se devi ancora trovare la Mega Energia per far megaevolvere un Pokémon, questo avrà poi la possibilità di evolversi senza averne bisogno. Vale la pena lavorare anche riflettere sui bonus dei livelli più alti, che analizzeremo nella prossima sezione.

Puoi leggere di più sui singoli cambiamenti e sui pensieri compiuti da Niantic nel processo decisionale leggendo il Dev's Diary di aprile 2022:

Elenco dei livelli mega e nuovi bonus Megaevoluzione in Pokémon Go

Introdotte nell'aggiornamento di aprile 2022, le Megaevoluzioni ora hanno livelli. Per aumentare il tuo livello mega, devi megaevolvere un Pokémon e, dopo un certo numero di evoluzioni, raggiungerai il livello successivo.

Ogni livello ha una serie di bonus. I requisiti di evoluzione e i bonus sono i seguenti:

Level Evolves required Rest period Bonuses Base Level 1 7 days Catch Candy bonus

Boosted Ally bonus

Reduced Mega Energy to evolve High Level 7 5 days Candy Candy bonus

Boosted Ally bonus

Great Candy XL chance increase

Catch XP bonus

Greatly reduced Mega Energy cost Max Level 30 3 days Enhanced Catch Candy bonus

Boosted Ally bonus

Excellent Candy XL chance

Enhanced Catch XP bonus

Massively reduced Mega Energy cost

Quali megaevoluzioni possono essere affrontate attualmente in Pokémon Go?

Durante la Stagione della Luce , nei Mega Raid apparirà una Megaevoluzione alla volta.

Attualmente, la Megaevoluzione disponibile in Mega Raid è Mega Alakazam. Apparirà nei Mega Raid fino a venerdì 16 settembre.

Le seguenti megaevoluzioni appariranno per tutto settembre:

Una Megaevoluzione non annunciata - da venerdì 16 settembre a martedì 27 settembre

- da venerdì 16 settembre a martedì 27 settembre Mega Lopunny- da martedì 27 settembre a sabato 8 ottobre

Perché è importante saperlo? Anche se puoi ottenere Mega Energia per un certo numero di Pokémon in qualsiasi momento tramite le ricerche, nei raid (che continua a essere la fonte più semplice) queste ruotano di continuo.

Ciò significa che, se desideri completare facilmente il tuo Mega Pokédex, devi tenere d'occhio esattamente quali Mega Pokémon appaiono attualmente nei Mega Raid. In caso contrario, rischi di dover attendere la loro ricomparsa.

Come megaevolvere in Pokémon Go

Le megaevoluzioni sono un'ulteriore e più potente stato di evoluzione che alcuni Pokémon, come gli starter di Kanto originali, possono raggiungere.

Per megaevolvere un Pokémon in Pokémon Go, hai bisogno di una risorsa chiamata Mega Energia. Una volta che un Pokémon è stato megaevoluto, rimarrà in quella forma per un periodo di tempo limitato (che era aumentato a otto ore nell'ottobre 2020) e può essere utilizzato in una varietà di battaglie.

Le Megaevoluzioni richiedono Mega Caramelle e puoi vedere nella schermata CP per quanto tempo rimarranno in una forma Megaevoluta.

Sarai in grado di vedere quanto tempo rimane alla tua Megaevoluzione sempre sulla schermata dei CP.

Le Megaevoluzioni debutteranno negli incontri Mega Raid.

Una volta che il Pokémon è tornato alla sua forma normale, la mega energia necessaria per megaevolverlo di nuovo in seguito sarà ridotta.

Questo importo è stato ulteriormente ridotto giovedì 3 settembre poiché Niantic ha apportato una serie di modifiche al sistema Mega Evoluzione.

Altre cose che dovresti sapere sulle megaevoluzioni:

Puoi megaevolvere solo un Pokémon alla volta. Se fai megaevolvere un secondo Pokémon, l'altro tornerà alla normalità.

I Pokémon Ombra non possono subire una Megaevoluzione.

I Pokémon clone non possono subire una megaevoluzione .

Le Mega Evoluzioni saranno elencate nel tuo Pokédex sotto il "Mega Pokédex". Quindi questa è un'altra voce da completare!

Ci saranno due nuove Medaglie aggiunte al gioco: una che richiede di collezionare Mega Evoluzioni Uniche, l'altro per il numero totale di Mega Evoluzioni. (Grazie a martycochrane su reddit per averlo spiegato .)

Come ottenere Megaenergie in Pokémon Go

La mega energia è specifica per ogni singolo Pokémon, in modo simile a come funzionano le caramelle. Quindi, se vuoi far mega evolvere un Bulbasaur in Mega Bulbasaur, hai bisogno di Mega Energia Bulbasaur.

La megaenergia si trova principalmente completando i Mega Raid, un tipo di incontro Raid in cui affrontare Pokémon Megaevoluti. Più velocemente vinci un Mega Raid, più Mega Energia riceverai.

Puoi anche guadagnare Mega Energia in molti altri modi, tra cui:

Alcuni premi per le ricerche speciali, come ad esempio “Una mega scoperta”.

Task ottenute dai PokéStop, che si aggiornano mensilmente o sono specifiche di un evento

Camminare con il tuo Pokémon amico

Dove puoi usare le megaevoluzioni in Pokémon Go?

Mentre un Pokémon è nella sua forma megaevoluta temporanea, puoi usarlo nelle seguenti aree del gioco:

Combattere nei raid

Tutti gli altri Pokémon del Raid riceveranno un potenziamento dell'attacco. Viene aggiunto un ulteriore boost se i Pokémon condividono lo stesso tipo di attacco. (Questi potenziamenti non si accumulano, quindi puoi beneficiare di una sola Megaevoluzione alla volta.)

Le Megaevoluzioni possono essere usate come Pokémon amico e nelle battaglie.

Lotta nelle palestre

Battaglie con il Team Go Rocket

Battaglie contro gli amici

Pokémon amico

Di contro, le Megaevoluzioni non possono essere utilizzate per:

Difendere le palestre

Nella Lega Lotta (ma questo potrebbe cambiare)

Elenco delle megaevoluzioni: quali megaevoluzioni sono disponibili in Pokémon Go?

Come con i Pokémon normali, puoi tenere traccia di quante megaevoluzioni hai incontrato nel tuo Mega Pokédex.

Sebbene i giochi principali coprano 48 megaevoluzioni (inclusi i due Charizard e Mewtwo). al debutto della funzione in Pokémon Go erano disponibili solo quattro megaevoluzioni.

Elenco Megaevoluzione Pokémon Go

Ecco invece tutti i Mega Pokémon mai rilasciati nei giochi della linea principale in un'unica immagine, per gentile concessione di SilphRoad(grazie a gerbetta33 su reddit per questo).

Per chiarire, questi non sono attualmente in Pokémon Go e non vi è alcuna garanzia che appaiano nel gioco.

Tuttavia, questo elenco potrebbe essere utile per scoprire cosa potrebbe succedere un giorno al gioco:

Credito immagine: gerbetta33 su reddit

Buona fortuna per la tua caccia alle megaevoluzioni!