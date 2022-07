Come evolvere Qwilfish di Hisui e ottenere Overqwil in Pokémon Go

L'evoluzione di Qwilfish di Hisui ti consente di aggiungere Overqwil al tuo Pokédex in Pokémon Go.

Overqwil ha debuttato in Leggende Pokémon Arceus e sebbene esista un diverso metodo di evoluzione su Pokémon Go, ci sono un paio di cose da tenere a mente.

Entrambi questi Pokémon condividono la stessa tipizzazione - Buio e Veleno - e hanno debuttato durante l'evento di luglio 2022.

Questa pagina spiega come far evolvere Qwilfish di Hisui e far sì che Overqwil si aggiunga alla tua collezione.

Come far evolvere Qwilfish di Hisui e ottenere Qwilfish in Pokémon Go

Se vuoi far evolvere un Qwilfish Hisuian in Overqwil in Pokémon Go, dovrai raccogliere 50 caramelle Qwilfish, quindi vincere 10 raid mentre è il tuo Pokémon amico.

A partire dall'evento, Qwilfish di Hisui si può trovare in natura o nelle uova da 7km.

Poi, discutiamo del requisito per l'evoluzione delle caramelle. Le caramelle si ottengono principalmente catturando Qwilfish o Qwilfish di Hisui - condividono infatti le stesse caramelle - con la possibilità di ottenere di più utilizzando Baccalampon e/o con una mega-evoluzione dello stesso tipo durante la cattura.

Puoi anche ottenere caramelle facendo schiudere Qwilfish dalle uova, portando Qwilfish come tuo Amico per ottenere caramelle extra o completando relative ricerche.

Il secondo requisito per avere l'Qwilfish di Hisui come amico, quindi vincere un totale di 10 raid. Non deve per forza partecipare a quei raid, ma solo essere il Pokémon amico per tutta la durata.

Questa può essere una faticaccia, ma ci sono alcuni eventi che ti permettono di sfrecciare attraverso una serie di raid in rapida successione. Se stai giocando durante l'evento Hisuian Discoveries di luglio 2022, domenica 31 luglio ci sarà un Raid Day Hisuian Braviary (con cinque Raid Pass gratuiti).

Se preferisci prenderti il tuo tempo con questo requisito, ricorda che hai solo bisogno di Qwilfish di Hisui come tuo amico durante il raid, il che significa che se preferisci scambiarlo con un altro amico mentre non stai facendo il raid puoi farlo tranquillamente.

Quindi, una volta che hai completato 10 raid e hai 50 Caramelle Qwilfish, puoi farlo evolvere. Goditi il tuo nuovo Overqwil!