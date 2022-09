Pokémon Scarlatto e Violetto Pokédex: tutti i Pokémon nuovi e quelli di ritorno

Il Pokédex di Paldea sta lentamente prendendo forma con l'avvicinarsi del lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Anche se l'intero Pokédex di Paldea deve ancora essere rivelato, sappiamo che conterrà almeno 164 Pokémon. Questo numero include i 10 Pokémon di 9a generazione e 154 Pokémon di ritorno dalle generazioni passate.

Dato che al momento non conosciamo l'ordine in cui questi Pokémon appariranno nel Pokédex di Paldea, abbiamo diviso questa pagina in due sezioni: la prima copre i Pokémon di nona generazione confermati, mentre la seconda elenca tutti i Pokémon di ritorno dalle generazioni passate.

Aggiorneremo questa pagina ogni volta che verranno rivelati altri Pokémon e, quando sarà il momento, si trasformerà nel Pokédex di Paldea.

Pokémon Scarlatto e Violetto Pokédex: tutti i Pokémon confermati Di seguito troverai tutti i Pokémon Gen 9 attualmente confermati che appariranno in Pokémon Scarlatto e Violetto. Visita la sezione seguente per un elenco dei Pokémon di ritorno delle generazioni passate attualmente confermati in Pokémon Scarlatto e Violetto. Dato che l'ordine esatto del Pokédex di Paldea è ancora un mistero, abbiamo utilizzato il tradizionale sistema di ordinamento dei Pokédex per organizzare i Pokémon Gen 9 attualmente confermati, a partire dagli starter, finendo con i leggendari e il resto al centro. Quindi ecco tutti i Pokémon Gen 9 che sono stati rivelati finora: Pokémon Type Sprigatito Erba Fuecoco Fuoco Quaxly Acqua Lechonk Normale Smoliv Erba / Normale Pawmi Elettro Cetitan Gelo Fidough Folletto Grafaiai Veleno / Normale Cyclizar Drago / Normale Koraidon Sconosciuto Miraidon Sconosciuto