Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto presentano il Team Star. Un trailer per il 'nuovo' Team Rocket

The Pokémon Company ha pubblicato in questi minuti un nuovo trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto che ha offerto ai fan il loro primo sguardo ai nuovi antagonisti che si troveranno in tutta Paldea.

Questo gruppo di Allenatori che indossa il casco è chiamato "Team Star" e può essere individuato di conseguenza dalle stelle sui loro caschi e dagli occhiali da sole a forma di stella che apparentemente indossano. Oltre a dare un'occhiata a questa squadra, abbiamo anche avuto una visione migliore di uno dei leader del Team Star e un'idea di come potrebbe essere organizzata questa squadra.

Dopo circa 30 secondi dall'inizio del trailer mostrato di seguito, iniziamo a vedere le prime immagini del Team Star con due diversi Allenatori. Entrambi indossano abiti rosso-arancione oltre ai loro top bianchi e stelle che sembrano indicare quali tipi di Pokémon useranno.

Vengono visti periodicamente durante il trailer che offre solo poche informazioni in più dicendo che sono "un gruppo di delinquenti che causano problemi alla scuola". Apparentemente hanno anche allestito accampamenti intorno a Paldea, come dimostrano le aree murate che i giocatori sembra dovranno conquistare a suon di combattimenti.

Pokémon Scarlatto e Violetto sarà disponibile dal 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life