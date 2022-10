Project Hadar, la nuova IP di CD Projekt RED sarà un altro RPG

CD Projekt RED avrà molto da offrire nei prossimi anni, con la società polacca che ha recentemente rivelato i piani per una serie di giochi in arrivo su cui lavorerà. Ciò include una nuova trilogia di The Witcher e due importanti spin-off oltre a un sequel di Cyberpunk 2077. Allo stesso tempo, lo sviluppatore ha anche confermato di aver iniziato a lavorare su una nuova IP interna per la prima volta nella sua storia.

Attualmente chiamato Project Hadar, il titolo sarà la prima IP dello studio ad essere interamente sviluppato internamente da zero ed è in incubazione dalla fine del 2021. I dettagli su questo gioco sono comprensibilmente scarsi per ora, ma che tipo di genere possiamo aspettarci?

Parlando durante una recente teleconferenza, l'SVP dello sviluppo aziendale di CD Projekt, Michał Nowakowski, ha affermato che mentre Project Hadar è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, sarà comunque un gioco di ruolo e si allineerà con il tipo di esperienze che ci si aspetterebbe di vedere da CD Projekt RED.

Hadar is a codename for a third, entirely distinct IP, created from scratch within CDPR. The project is in the earliest stages of the creative process, which means we are not developing any game yet, but working exclusively on the foundation for this new setting. pic.twitter.com/1LdoXSTniv