PS5 raggiunge 2 milioni di unità in UK è la quarta console più venduta dopo PS4 e PS2

PS5 è ora la quarta console più venduta nel Regno Unito, in parità con PS3 ma ancora dietro a PS4 e PS2. Come riportato da GamesIndustry.biz, PS5 ha venduto oltre due milioni di unità nel Regno Unito. Secondo i dati forniti da GfK, questo la rende la quarta console domestica più venduta - insieme alla PS3 - e la colloca dietro a PS4 al terzo posto, PS2 al secondo e Nintendo Wii al primo posto.

Nonostante abbia raggiunto solo il quarto posto in questo momento, PS5 è ancora la console più redditizia ad aver raggiunto i due milioni di vendite, secondo GI.biz, avendo generato 919 milioni di sterline in quasi 2 anni.

Per confrontare questo dato con quelli delle altre console attualmente in cima alla lista, Nintendo Wii ha generato £ 358 milioni con due milioni di vendite, PS4 £ 700 milioni e Xbox One £ 726 milioni.

Non è un segreto che sia PS5 che Xbox Series X/S abbiano avuto problemi di fornitura sin dal loro lancio nel novembre 2020, principalmente a causa della carenza di chip. La buona notizia è che le cose sembrano migliorare poiché Sony ha recentemente rivelato che sta realizzando più PS5 per le festività natalizie, il che significa che chi ancora non possiede una console next-gen potrebbe aver maggiore possibilità di acquistarne una nelle prossime settimane.

Fonte: GamesIndustry