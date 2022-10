PS5 è stata bucata e un video mostra il primo jailbreak

PS5 è stata sottoposta a jailbreak da un modder, scoprendo nuovi menu di back-end nel processo. Il modder Lance McDonald ha pubblicato un tweet, rivelando che la console PS5 è stata correttamente sottoposta a jailbreak. Dalla formulazione del tweet e dal video, sembra sicuramente che sia lo stesso McDonald ad aver bucato la console.

Il video di McDonald mostra mentre accede ai menu di back-end sulla console PS5. Grazie all'hack, è in grado di aprire una speciale opzione "Menu di debug" nei sistemi di menu principali della console, e quindi ottenere l'accesso a una serie di opzioni aggiuntive che gli utenti normalmente non sarebbero in grado di vedere.

Come potete vedere dal tweet qui di seguito sono presenti tante opzioni nel menu di debug, comprese le opzioni per regolare giochi, controller, utenti, PlayStation Network e altro ancora. Il video di McDonald termina anche con il download e l'installazione della demo di PT, il preludio al progetto Silent Hills cancellato di Hideo Kojima, tramite le opzioni del menu di debug.

Si tratta di una scoperta molto interessante, anche se siamo solamente agli inizi. Secondo quanto riportato da McDonald c'è ancora molto lavoro da fare.

