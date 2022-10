PS5 in bundle con God of War Ragnarok annunciato ufficialmente da Sony con un trailer

Sony ha appena pubblicato un nuovo trailer per God of War Ragnarok, che non si concentra solo sulle funzionalità di PlayStation 5, ma conferma anche qualcosa che piacerà ai fan. I giocatori potranno infatti acquistare un bundle che contiene l'ultimo gioco di Santa Monica Studio e la console next-gen.

L'uscita di God of War Ragnarok avverrà il 9 novembre e, sebbene il gioco sarà disponibile su console di due generazioni di Sony, possiamo sospettare che alcuni giocatori saranno ansiosi di vedere il titolo sull'ultima console PlayStation. Il produttore ne è consapevole, quindi è stato preparato un bundle PS5 con God of War Ragnarok.

Il trailer stesso sembra molto interessante, il che conferma che i possessori di PlayStation 5 possono contare su diversi miglioramenti di nuova generazione: il gioco funzionerà in risoluzione 4K, utilizzerà l'audio 3D e il DualSense ci permetterà di sentire ogni scontro.

Immerse yourself with 4K visuals, 3D Audio, haptic feedback, and more when you play #GodofWarRagnarök on PS5.



The PS5 Console – God of War Ragnarök Bundle releases alongside the game on November 9: https://t.co/o2AI7tZXys pic.twitter.com/EV7L9hE6ng