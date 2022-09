PS5, DualSense e cuffie wireless Pulse 3D annunciate nella nuova colorazione 'Grey Camouflage'

Sony ha appena annunciato una nuova colorazione per PS5 ed i suoi accessori. La Grey Camouflage Collection, che entrerà a far parte della linea di accessori per PS5, si aggiunge alla precedente linea di colori ispirata alla galassia.

La Grey Camouflage Collection presenta un set di accessori coordinati per il controller wireless DualSense, le cover della console PS5 per PS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD e PS5 Digital Edition e le cuffie wireless con microfono Pulse 3D.

Il team di design PlayStation ha reinventato il motivo mimetico in un nuova chiave contemporanea. Se si guarda da vicino, è possibile notare che il motivo presenta le iconiche PlayStation Shapes. La Grey Camouflage Collection sarà disponibile da questo autunno, con i pre-ordini a partire dal 15 settembre. Il controller wireless DualSense e le cover della console PS5 saranno disponibili a livello globale il 14 ottobre, seguite dalle cuffie wireless con microfono Pulse 3D nel mese di dicembre.

Si tratta di un motivo molto particolare che sicuramente piacerà agli amanti dei pattern mimetici!

Fonte: PlayStation Blog