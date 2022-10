PS5, il DualSense Edge ha una data di uscita. Prezzo e dettagli

Tramite le pagine di PlayStation Blog Sony ha annunciato che il controller wireless DualSense Edge, il primo controller ultra personalizzabile sviluppato da PlayStation, sarà disponibile il 26 gennaio in tutto il mondo.

Progettato per garantire prestazioni elevate e personalizzazione, il controller wireless DualSense Edge per PS5 vi invita a creare le vostre esperienze di gioco uniche, grazie a controlli personalizzati per il vostro stile di gioco.

Il controller wireless DualSense Edge sarà disponibile al prezzo di vendita consigliato di €239,99. Inoltre, i moduli levetta sostituibili saranno disponibili il 26 gennaio in tutto il mondo a un prezzo di vendita consigliato di €24,99.

Il controller wireless DualSense Edge è dotato di una vasta gamma di opzioni di personalizzazione basate su hardware e software, tra cui la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette e i grilletti, le opzioni per passare da un profilo di controllo all’altro e un’esclusiva interfaccia utente sul controller. Inoltre, offre il comfort esclusivo e le funzionalità coinvolgenti del controller wireless DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Ecco tutto quello che sarà incluso nella scatola:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

I pre-ordini per il controller e i moduli levetta sostituibili saranno disponibili a partire da martedì 25 ottobre presso i rivenditori selezionati.

Fonte: PlayStation Blog