PS5: London Studio al lavoro su un titolo di combattimento co-op online che ci porterà in una Londra fantasy

Sony lo ha già fatto notare qualche mese fa. Il futuro è salire sul carro dei giochi come servizio e l'azienda giapponese ha qualche gioco in sviluppo. Ora abbiamo potuto conoscere i primi dettagli di uno di essi, che viene realizzato da London Studio.

In un'intervista con Gamesindustry.biz, lo sviluppatore ha rivelato che sta mettendo in standby i loro ultimi passi nel campo della realtà virtuale per lanciarsi nel campo del multiplayer. Nello specifico il progetto indica un titolo d'azione cooperativo online che sarà ambientato in una Londra fantasy, anche se il nome dell'opera non è stato rivelato.

Abituati a sperimentare data la loro storia con SingStar, EyeToy o PlayStation Home, non verrà utilizzata alcuna tecnologia di realtà virtuale. "Con questo progetto, volevamo davvero esplorare nuove strade e porci nuove sfide", spiega il co-direttore Stuart Whyte.

La verità è che questo gioco uscirà solo su PS5 ed è definito "il gioco più ambizioso fino ad oggi mai creato dallo studio", come indicato dal co-direttore Tara Saunders. Ci sono elementi del passato che verranno recuperati. In particolare Soho Engine, il motore grafico di London Studio, che "è progettato per ottenere il massimo da PS5.

Fonte: GamesIndustry