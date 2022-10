PS5 ha un nuovo aggiornamento del firmware, ecco cosa fa

Dopo che un aggiornamento del sistema PS5 è stato lanciato sulla console la scorsa settimana, il nuovo aggiornamento software è disponibile oggi.

L'aggiornamento PS5 22.02-06.02.00.04 con una dimensione di 1 GB è disponibile per il download per tutti i modelli PS5. Ma cosa sta cambiando esattamente questa volta? Come per il download precedente, pochissimo, almeno per quanto riguarda le funzionalità.

Secondo le note ufficiali sulla patch, l'aggiornamento del software di sistema "migliorerà le prestazioni del sistema", il che significa che sono state apportate modifiche minori o importanti in background. Il controller DualSense è stato omesso e non ha ricevuto alcun aggiornamento. Sony consiglia di installare il nuovo software di sistema PS5 per godere della migliore esperienza PlayStation. In definitiva, si tratta di nuovo di un piccolo aggiornamento per PS5 che arriva senza innovazioni tangibili per l'utente.

