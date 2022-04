PS5 arriva il Variable Refresh Rate. Un nuovo aggiornamento questa settimana per il VRR

Sony ha confermato che inizierà finalmente a distribuire il supporto per il Variable Refresh Rate su PlayStation 5 nei prossimi giorni con una patch che introdurrà la funzionalità per alcuni giochi come Spider-Man e Resident Evil Village.

VRR sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento di TV e monitor PC compatibili con HDMI 2.1 VRR con l'uscita grafica di PlayStation 5, aiutando, come afferma Sony nel suo post di annuncio, a ridurre al minimo o eliminare gli artefatti visivi, inclusi problemi di frame pacing e screen tearing.

"Il gameplay in molti titoli PS5 risulta più fluido poiché le scene vengono renderizzate senza interruzioni, la grafica appare più nitida e l'input lag è ridotto".

Secondo Sony, il VRR sarà abilitato tramite un aggiornamento nei "prossimi giorni" e 14 titoli riceveranno la patch per introdurre il supporto VRR nelle "prossime settimane". I titoli sono:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Sony afferma che questi sono "solo alcuni" dei titoli per PlayStation 5 previsti per ricevere il supporto al VRR, sottolineando che alcuni titoli futuri potrebbero essere forniti con la feature inclusa.

Fonte: Eurogamer.net.