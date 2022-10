PS5, le scorte nei negozi a settembre 2022 sono state 'sorprendentemente buone'

Come sappiamo, PS5 continua ad essere irriperibile nei negozi di tutto il mondo, anche se pian piano la produzione di console si sta sbloccando. La mancanza di chip continua anche quest'anno, ma Sony ha previsto di creare un nuovo modello da 6nm più efficiente e facile da produrre: conseguentemente anche le scorte dovrebbero arrivare con più regolarità in modo da soddisfare sempre più la domanda.

Ora, anche Christopher Dring di GamesIndustry afferma che qualcosa si sta smuovendo, dato che nel mese di settembre, la disponibilità di PlayStation 5 è stata "sorprendentemente buona".

"Secondo le mie fonti di vendita al dettaglio, la disponibilità di PS5 in tutto il mondo a settembre è stata 'sorprendentemente buona'. Una fonte mi ha detto che è stato il momento migliore da oltre un anno" afferma Dring, che spera di poter condividere maggiori dati al più presto.

