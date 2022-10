PS5 a settembre 2022 è la più venduta in UK, aumento delle vendite per tutte le console

Come ogni mese GamesIndustry aggiorna i dati di vendita per quanto riguarda il Regno Unito e ci sono buonissime novità.

Innanzitutto secondo quanto riportato da Christopher Dring PS5 si attesta al numero 1 tra le console più vendute in UK a settembre 2022. Non solo, ma in generale anche le altre console hanno registrato un aumento delle vendite, con l'arrivo di più Xbox Series X/S nei negozi.

"Settembre è stato un mese davvero forte per le vendite di console. In tutto il Regno Unito, tutte e tre le console hanno registrato un aumento delle vendite. C'è stato un grande aumento delle unità di Xbox Series X. PS5 detiene il primo posto. Sento storie simili anche in altri mercati" afferma Dring.

September was a really strong month for console sales. Across the UK, all three consoles saw a jump in sales. There was a big surge in Xbox Series X stock. PS5 holds the No.1 spot. I am hearing similar stories across other markets, too