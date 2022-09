PS5 supera Nintendo Switch in UK! È la console più venduta nel 2022

Sebbene The Last of Us Parte 1 sia uscito da qualche settimana, Sony si sta preparando al lancio di God of War Ragnarok che debutterà su PS5 e PS4 a novembre. Di certo non è un grande segreto che il gioco avrà un aspetto migliore e funzionerà meglio sull'ultima console Sony. Il produttore è ben consapevole dell'interesse per il dispositivo e ha già aumentato notevolmente la fornitura di PlayStation 5 al mercato britannico nell'ultimo mese.

Christopher Dring, capo redattore di GamesIndustry.biz, ha confermato che i giocatori del Regno Unito hanno acquistato il 56% di console in più di PlayStation 5 ad agosto, il che ha contribuito a un ottimo risultato per la console Sony.

"La fornitura di PS5 è aumentata del 56% ad agosto (rispetto a luglio) nel Regno Unito, il che significa che la console di Sony ha superato Switch diventando la console più venduta del 2022 (finora)" afferma il giornalista.

PS5 stock levels jumped by 56% in August (compared with July) in the UK, which means that Sony's console has overtaken the Switch to become 2022's best-selling console (so far) — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 9, 2022

Alcuni giocatori, però, hanno notato un dettaglio importante: il nuovo stock di PlayStation 5 è arrivato sul mercato solo dopo l'aumento del prezzo della console Sony. Come vi avevamo riportato in una recente notizia ora in alcuni stati occorre pagare di più per la console, il cui prezzo ricordiamo, è aumentato di 50 euro anche qui in Italia. Nonostante ciò, il fatto che maggiori PS5 sono state immesse sul mercato è segno che la produzione sta iniziando a decollare rispetto gli anni passati.