PS5, vendute oltre 2 milioni di console in Giappone nei dati di Famitsu

PS5 in Giappone avrebbe venduto oltre due milioni di unità, 2.027.783 per essere precisi secondo i dati di Famitsu aggiornati al 23 ottobre. Per quanto riguarda la divisione troviamo una vendita di 1.749.737 PS5 Standard e 278.046 console PS5 Digital Edition.

La console quindi ha raggiunto la soglia dei 2 milioni in 101 settimane, un traguardo che però non ha superato PS4 che ha raggiunto lo stesso risultato in 90 settimane e PS3 in 73 settimane. Ciò non stupisce anche perché abbiamo più volte riportato come ci sia stata carenza di componenti in questi ultimi due anni a causa della pandemia.

Dal lato Nintendo è Switch ad avere la meglio poiché è stato confermato che la console ibrida è la più venduta di tutti i tempi, battendo i 101,63 milioni di unità vendute di Wii.

Recentemente Digital Foundry ha parlato delle console next-gen e ha dichiarato che i giochi a 30 FPS nonostante la potenza delle piattaforme saranno inevitabili.

