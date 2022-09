Rainbow Six Siege Mobile ha un video gameplay che ci annuncia la closed beta

Ad aprile di quest'anno è arrivata la notizia che Rainbow Six Mobile è in arrivo sui dispositivi mobili e sarà il fratellino di Rainbow Six Siege per dispositivi Android e iOS. Da allora, non abbiamo ricevuto molte nuove informazioni sul progetto, ma ora attraverso l'Ubisoft Forward è stato mostrato un nuovo trailer.

In questo video possiamo dare uno sguardo al gameplay, ma la cosa più importante è che il gioco sta per ottenere una closed beta.

La closed beta ha inizio il 12 settembre e potete già iscrivervi per avere l'occasione di parteciparvi.

Rainbow Six Siege Mobile non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile per Google Play e Apple Store.