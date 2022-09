Ravenbound ci immerge nella mitologia norrena in un lungo video gameplay tra combattimento e ambientazione

Ravenbound, il nuovo roguelite ispirato alla mitologia scandinava attualmente sviluppato da Systemic Reaction, uno studio che fa parte di Avalanche Studios, viene mostrato in un nuovo ampio gameplay della sua versione alpha ricco di dettagli sul suo sistema di combattimento, nemici, luoghi e molto di piu.

Nel video che potete vedere in calce a questo articolo ci sono anche Simon Laserna, Lead Designer, ed Emil Kraftling, Direttore Creativo di questo progetto sviluppato da un piccolo team di Stoccolma. Il gioco inizia con il giocatore in una stanza con diverse porte chiuse. Solo una di queste è sbloccato all'inizio e trasporta il nostro personaggio in una delle cinque regioni che compongono il mondo di gioco.

Quando sconfiggiamo il boss di questa prima regione, viene sbloccata una nuova porta a cui possiamo accedere per viaggiare nel posto successivo. Per sbloccare le stanze dei boss dobbiamo ottenere tre chiavi sparse per la mappa. Una volta che riusciamo a uccidere tre boss, la sesta porta della stanza principale si apre per accedere allo scontro contro The Betrayer, il boss finale.

I giocatori possono attraversare le vaste distese delle regioni volando sotto forma di corvo. Ogni luogo ha un grado di difficoltà indicato dai teschi, con un teschio che è il più basso e cinque il più alto. Superando un'area otteniamo armi, pozioni curative, equipaggiamento e artefatti come ricompensa. Possiamo anche accedere a una città per migliorare le nostre armi e armature, oltre ad acquistare pozioni con effetti diversi in un negozio speciale.

Ravenbound sarà disponibile esclusivamente per PC, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa.

Fonte: GamingBolt