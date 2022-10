Redfall in un nuovo video che ci mostra gli elementi horror del titolo co-op

Bethesda e Arkane Studios hanno pubblicato un nuovo trailer per il prossimo sparatutto cooperativo Redfall, questa volta incentrato su alcuni degli elementi più terrificanti del gioco. Sin dal suo debutto, Redfall è stato paragonato a Left 4 Dead poiché il suo approccio al gameplay e alla modalità cooperativa è incredibilmente simile, dato che i giocatori devono affrontare ondate di nemici non morti, in questo caso vampiri.

Questo ultimo trailer mostra che non ci sono solo scontri a fuoco e lotte per la sopravvivenza, ma un'ambientazione incredibilmente inquietante e momenti simili a giochi horror.

Il nuovo trailer chiamato "Nel cuore della notte" mostra quello che sembra essere un festival autunnale. I fan saranno in grado di entrare in questo ambiente in un freddo giorno d'autunno, ed il trailer fa un buon lavoro nel far sembrare questi vampiri davvero terrificanti. Eccovelo di seguito.

Redfall non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2023 su PC e Xbox Series X/S.